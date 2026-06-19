Появились новости об экспертизе палки, найденной в ходе поисков Усольцевых

Сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина рассказала корреспонденту krsk.aif.ru о деталях исследования, которое может помочь установить наличие или отсутствие ДНК Усольцевых на найденной на Кутурчинском Белогорье части палки для скандинавской ходьбы.
«Назначена генетическая экспертиза, срок проведения — ориентировочно месяц, — сообщила специалист. — Дактилоскопическое исследование не назначено, поскольку по одному объекту проводится одна экспертиза, а по её окончании может быть инициирована другая».
Напомним, часть палки, которая, предположительно, может принадлежать Усольцевым, нашли в процессе обследования Кутурчинского Белогорья в начале июня 2026.
Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов выразил сомнения в том, что палка могла принадлежать кому-либо из семьи.