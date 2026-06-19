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Школа № 150 в Челябинске станет базовой площадкой ЧелГУ

Вуз подписал трехстороннее соглашение.

Источник: ЧелГУ

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, руководитель челябинского отделения Союза машиностроителей Сергей Кашигин и директор школы № 150 Илья Иванов подписали трехстороннее соглашение. Теперь школа станет базовой площадкой университета, а ученики смогут знакомиться с производством и получать баллы для поступления, сообщает пресс-служба вуза.

Для школьников это способ заранее погрузиться в студенческую жизнь и познакомиться с ней. Ребята смогут слушать лекции, участвовать в проектах ЧелГУ. Также у них появится возможность приходить на практику и стажировку на предприятия, которые входят в Союз машиностроителей. Более того, выпускники могут получить дополнительные баллы для поступления.

«Дети учатся в школе и часто не понимают, зачем им химия, физика или другие предметы. А здесь они смогут увидеть своими глазами, как это работает на реальном производстве. Ребенок поймет, для чего он учится, и сможет выбрать профессию осознанно», — объясняет директор школы Илья Иванов.

Руководитель Союза машиностроителей Сергей Кашигин отметил: будущее промышленности — за качественным инженерным образованием и его нужно начинать со школы.

«Мы прямо сейчас творим историю своими руками. Это сотрудничество станет мощным драйвером в подготовке кадров для Челябинской области», — сказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.