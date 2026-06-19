Школа № 150 в Челябинске станет базовой площадкой ЧелГУ

Для школьников это способ заранее погрузиться в студенческую жизнь и познакомиться с ней. Ребята смогут слушать лекции, участвовать в проектах ЧелГУ. Также у них появится возможность приходить на практику и стажировку на предприятия, которые входят в Союз машиностроителей. Более того, выпускники могут получить дополнительные баллы для поступления.