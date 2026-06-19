Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после снятия ограничений

По данным онлайн-табло, последствия временных ограничений все еще отражаются на расписании. Один рейс в Самару задержан, а два рейса — в Москву и Сочи — отменены. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих вылетах и учитывать возможные изменения в графике полетов.