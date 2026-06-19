Воронежский «Факел» попал в группу с «Краснодаром» и «Динамо» в Кубке России

Команды были разделены на четыре корзины исходя из результатов завершившегося сезона. По регламенту турнира, в одной группе не могли оказаться более двух клубов из Москвы, а также «Факел» и «Ростов» вместе — в связи с режимом временного ограничения полетов в Воронеже и Ростове-на-Дону. Решение продиктовано «необходимостью обеспечения равных логистических возможностей».