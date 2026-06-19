В Калининградской области приставам передали почти 50 кг контрабандного янтаря

В 2025 году 48‑летний житель области попытался незаконно вывезти янтарь в Литву через таможенный пост МАПП Чернышевское. Чтобы скрыть груз, мужчина спрятал его в газовом баллоне легковушки. Однако машину направили на углублённый досмотр. Инспекторы обнаружили газобаллонное оборудование, не использовавшееся по назначению, и маскировочное технологическое отверстие.