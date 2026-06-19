Отель в центре Нижнего Новгорода планируют построить в 2028 году

В центре Нижнего Новгорода, в квартале церкви Трёх Святителей, к 2028 году намерены возвести гостиницу с подземной парковкой и рестораном. Об этом изданию GIPERNN.RU рассказал Александр Никулин — учредитель компании‑застройщика ООО «Фрегат».
Отель на 76 номеров появится на пересечении улиц Новой и Короленко. Проект уже прошёл согласование в госэкспертизе. Архитектурный облик здания будет перекликаться со стилем старинных построек.
Изначально завершение строительства планировали на 2029 год, но, как отметил Никулин, при благоприятном развитии событий объект могут сдать на год раньше. Категорию отеля застройщик пока не озвучил.
Никулин также обозначил текущие сложности: возникли проблемы из‑за отозванных технических условий для подключения к инженерным сетям. Он пояснил: «Если мы сейчас решим все вопросы, то в зиму выйдем на котлован».
Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс построят на улице Мичурина в Володарске.