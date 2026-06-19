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В селе Шебалино Республики Алтай построят спортивно-игровой комплекс

Территория будет оснащена гимнастическими тренажерами, волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами.

Многофункциональный детский спортивно-развлекательный комплекс возведут в селе Шебалино Республики Алтай по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация планирует сдать объект в июне этого года, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Площадка на улице Советской предназначена для активных игр и различных видов спорта, в том числе волейбола и баскетбола. Территория будет оснащена гимнастическими тренажерами, волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами. На данный момент выполнена планировка земельного участка, разработка грунта, произведены земельные и бетонные работы, залита железобетонная плита под травмобезопасное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.