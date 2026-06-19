Подмосковные больницы получили 95 мониторов состояния пациентов

Медицинские учреждения Московской области с начала года получили 95 мониторов состояния пациентов, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Оборудование приобрели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Устройства используют в отделениях реанимации, интенсивной терапии, а также в операционных. Они необходимы, чтобы непрерывно следить за показателями пациента, в том числе артериальным давлением, частотой сердечных сокращений, уровнем насыщения крови кислородом, температурой и прочими параметрами.
«С начала года в больницы региона поступили 95 таких аппаратов на сумму свыше 66 миллионов рублей. Всего в этом году планируется поставить 298 мониторов пациентов на сумму более 236 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.