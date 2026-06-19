Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех жителей Прикамья, вырубивших лес на 28 млн рублей, отправили на принудительные работы

Осинский суд вынес приговор по уголовному делу отношении троих жителей региона, обвинявшихся в незаконной рубке леса. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Осинский суд вынес приговор по уголовному делу отношении троих жителей региона, обвинявшихся в незаконной рубке леса. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как установило следствие, с мая по август 2023 года обвиняемые незаконно вырубили более 2 тыс. куб м. древесины. Сумма ущерба лесному фонду РФ превысила 28 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил одному из виновных наказание в виде трех лет шести месяцев принудительных работ со штрафом 400 тыс. руб., с лишением права на два года заниматься лесозаготовительной деятельностью, двоим фигурантам по два года принудительных работ со штрафом 300 тыс. руб., с лишением права на два года заниматься лесозаготовительной деятельностью.

Орудия и средства преступления (транспортные средства, в том числе автомобиль КАМАЗ, трактор, а также бензопила) конфискованы в доход государства. С осужденных взыскана сумма причиненного ущерба.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше