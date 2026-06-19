Трех жителей Прикамья, вырубивших лес на 28 млн рублей, отправили на принудительные работы

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил одному из виновных наказание в виде трех лет шести месяцев принудительных работ со штрафом 400 тыс. руб., с лишением права на два года заниматься лесозаготовительной деятельностью, двоим фигурантам по два года принудительных работ со штрафом 300 тыс. руб., с лишением права на два года заниматься лесозаготовительной деятельностью.