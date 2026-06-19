В Пермском крае осуществлён первый речной рейс «Пермь — Усть-Качка»

Первая поездка по водному маршруту «Пермь — Усть-Качка» состоялась 19 июня, сообщили в краевом Министерстве транспорта.
Пассажирам вручили памятные билеты первого рейса и презенты от «Пермского речного пароходства». Путь от Перми до Усть-Качки занял 1 час и 10 минут. Рейс будет доступен ежедневно, включая субботу и воскресенье. Первые недели катер «Колва» будет тестировать маршрут для вырабатывания чёткого расписания.
Цена билета составит 500 рублей. Запланированы по две поездки в день из Перми в Усть-Качку и из Усть-Качки в Пермь. Помимо этого, «Колва» станет забирать пассажиров в Краснокамске.
Расписание водного маршрута «Пермь — Усть-Качка»:
Отбытие из Перми — в 9:00 и 15:00;
Отбытие из Усть-Качки — в 11:10 и 17:10;
Остановка в Краснокамске в сторону Усть-Качки — в 9:50 и 15:50;
По курсу в Пермь — в 11:20 и 17:20.
В Перми посадка будет осуществляться на причале № 1 Речного вокзала. В Краснокамске — у модульного причала на набережной, в Усть-Качке — у причала вблизи санатория.
Суперскоростной катер будет курсировать до 30 сентября. За 2026 год «Колва» осуществит более 400 рейсов.
Напомним, помимо развития водного транспорта, в Перми ведут капремонт дорог и строят новый проезд к «Пермским медведям».