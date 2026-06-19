Горячую воду вернут досрочно в часть домов Красноярска

19 июня горячее водоснабжение досрочно вернут в часть домов по контуру Красноярской ТЭЦ-1. В список вошли адреса на улицах Армейской, Краснодарской, Малиновского и Партизана Железняка. Об этом сообщили в СГК.
Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что дома можно переключить на другой теплоисточник, пока на ТЭЦ-1 идут плановые ремонты. Досрочное подключение — исключение, а не правило: решение принимают только после проверки и оценки технической возможности.
В этом году, помимо гидравлических испытаний, энергетики дополнительно проверяют более 10 километров теплосетей с помощью роботизированных комплексов. Это помогает точнее оценить состояние трубопроводов и заранее спланировать ремонты до начала отопительного сезона.
Напомним, что полный график отключения горячей воды в Красноярске в 2026 году можно посмотреть по ссылке.