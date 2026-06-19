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В Евпатории введен особый противопожарный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим введен в Евпатории с пятницы, 19 июня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«На территории городского округа Евпатория с 19 июня введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и пал сухой травы», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, штрафы за административное правонарушение увеличились вдвое, они составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Западе Крыма на период с 20 по 23 июня введен режим чрезвычайной пожарной опасности. С 1 апреля на полуострове установлен пожароопасный сезон.

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