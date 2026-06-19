Тамбовские торги на посты весогабаритного контроля приостановлены из-за жалоб

Заявитель указал на нарушение со стороны заказчика и уполномоченного органа: в извещении о проведении открытого конкурса не установлены требования к участникам о наличии членства в двух саморегулируемых организациях (СРО): в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. По мнению АО «Донаэродорстрой», это противоречит закону, поскольку предмет закупок является «смешанным» и включает одновременно выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, капремонту и последующему содержанию объекта. Заявитель также указал, что отсутствие соответствующих требований может привести к выбору подрядчика, не имеющего права выполнять изыскания и проектирование, что, в свою очередь, сделает невозможным получение положительного заключения госэкспертизы и лишит заказчика права на компенсацию из компенсационных фондов СРО.