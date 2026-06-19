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Автоэксперт Кадаков рассказал, когда короткие поездки только вредят машине

Летом от коротких поездок страдает аккумулятор, а зимой — ещё и мотор.

Источник: Нижегородская правда

Летом короткие поездки на автомобиле не оказывают значительного влияния на его техническое состояние, если машина исправна и используется качественное масло. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал RT, что в жаркую погоду аккумулятор может испытывать нагрузку, особенно если двигатель часто запускается. Это связано с тем, что аккумулятор не успевает полностью зарядиться между пусками. Однако в целом, при исправной системе зарядки и качественном аккумуляторе, эта проблема не является критичной.

А вот зимой короткие поездки могут быть проблематичными для автомобиля из-за холодной погоды, которая влияет на аккумулятор и двигатель. В мороз аккумулятор требует больше времени для прогрева, что может привести к его недозаряду при частых коротких поездках и проблемам с запуском в будущем.

«Если человек сел, завёл, поехал зимой, то мотор приличное время ездит ещё непрогретым… Если ещё быстро, агрессивно при этом едет — это вообще дурость. Надо сначала в холодную погоду ехать аккуратно, с невысокими нагрузками», — прокомментировал эксперт.

Кроме того, если водитель сразу трогается с места после запуска двигателя, это может привести к тому, что мотор будет работать на непрогретой смеси. Это не только увеличивает расход топлива, но и может вызвать образование отложений, которые не успевают сгореть при низкой температуре.