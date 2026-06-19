Что случилось на трассе М-1, где скульптура зубра стала пускать пар

И почти спустя месяц тестирования функции власти сказали о полноценном запуске спецэффекта. Теперь пар из ноздрей зубра-гиганта на М-1 будет выходить каждый час. Чтобы не пропустить эффектный момент ста работать официальный сайт главной достопримечательности Брестчины — zubr1region.by с работающим таймером, в реальном времени отсчитывающим минуты до следующего «выдоха» гиганта.