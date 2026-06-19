Что случилось на трассе М-1, где скульптура зубра стала пускать пар

Стало известно, что будет происходить на трассе М-1 под Барановичами, где гигантская скульптура зубра стала пускать пар. Подробности рассказал телеграм-канал «#1 регион» Брестского облисполкома.
Ранее «Комсомолка» писала, что произошло на трассе М-1, где пошел пар из скульптуры зубра.
И почти спустя месяц тестирования функции власти сказали о полноценном запуске спецэффекта. Теперь пар из ноздрей зубра-гиганта на М-1 будет выходить каждый час. Чтобы не пропустить эффектный момент ста работать официальный сайт главной достопримечательности Брестчины — zubr1region.by с работающим таймером, в реальном времени отсчитывающим минуты до следующего «выдоха» гиганта.
— В скором времени великану планируют выбрать имя, — анонсировали и еще одно изменение власти.
Таким образом, зубр на М-1 не просто «ожил» — стал подмигивать машинам и пускать пар из ноздрей, но еще и перестанет быть безымянным.
Тем временем новое породистое животное появится на личной ферме президента Беларуси Александра Лукашенко.