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В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в столице Башкирии состоятся ярмарки выходного дня. Они будут работать с 9:00 до 16:00.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, торговля развернется на площади перед Дворцом спорта и по улице Рабкоров, 20.

На ярмарках жители и гости города смогут приобрести продукты от башкирских производителей.