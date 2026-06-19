В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, торговля развернется на площади перед Дворцом спорта и по улице Рабкоров, 20.
На ярмарках жители и гости города смогут приобрести продукты от башкирских производителей.
В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в столице Башкирии состоятся ярмарки выходного дня. Они будут работать с 9:00 до 16:00.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, торговля развернется на площади перед Дворцом спорта и по улице Рабкоров, 20.
На ярмарках жители и гости города смогут приобрести продукты от башкирских производителей.