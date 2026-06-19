На федеральных трассах в Калининградской области обновят разметку. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Специалисты уже приступили к нанесению разметки. Работы проводят на дорогах А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой и А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой. Обновить разметку на этих трассах планируют до 1 сентября.
«ФКУ Упрдор “Северо-Запад” призывает водителей быть предельно внимательными при приближении к участкам проведения работ, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, требования временных дорожных знаков, следовать указаниям направляющих устройств и не создавать помех для работы спецтехники», — отметили в учреждении.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.