В Ленинградском зоопарке детеныши манулов начали покидать укрытие

Самку Пепе, которой 5 лет, привезли в Ленинградский зоопарк в январе на временное содержание в рамках программы по сохранению и разведению манулов. Самец Шу родился у пары манулов Свэна и Намики в Ленинградском зоопарке в мае 2023 года. До этого эти животные в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.