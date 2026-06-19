В Пермском крае мать вытащила четырех детей из горящего дома

В селе Етыш Чернушинского муниципального округа ночью произошёл пожар в частном доме на улице Балезина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Огонь заметила одна из дочерей и разбудила мать, сообщив, что загорелась веранда. Женщина не растерялась: она быстро собрала всех четверых детей и через оконный проём помогла им выбраться на улицу. Никто из семьи не пострадал.
Пожарным удалось полностью потушить возгорание на площади 64 квадратных метра. В ликвидации участвовали 12 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия.
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