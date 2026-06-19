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Иран вновь закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры

По данным Bild, Иран перекрыл Ормузский пролив на фоне ударов Израиля по Ливану и приостановил диалог с Вашингтоном. Сообщается о предупредительных выстрелах и призывах КСИР к судам держаться на дистанции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Власти Ирана приняли решение о повторном закрытии Ормузского пролива и приостановке переговорного процесса с Соединенными Штатами. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, причиной резкой смены курса Тегерана стали удары Израиля по территории Ливана. Очевидцы сообщают о предупредительных выстрелах в районе пролива, а силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по радиосвязи призвали гражданские суда не приближаться к акватории. На данный момент официального подтверждения этой информации от иранских властей не поступало.

Ранее экипажи судов уже получали предупреждения об обнаружении мины в территориальных водах Омана, примерно в трех километрах к северу от полуострова Мусандам. Морякам было рекомендовано соблюдать максимальную осторожность при прохождении маршрута.

В рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании Иран объявил о 60-дневном моратории на взимание платы за проход судов через пролив. Тегеран заявлял о намерении покрывать все сопутствующие расходы самостоятельно, однако последние события могут свидетельствовать о срыве этих договоренностей.

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