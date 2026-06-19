Иран вновь закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры

По имеющимся данным, причиной резкой смены курса Тегерана стали удары Израиля по территории Ливана. Очевидцы сообщают о предупредительных выстрелах в районе пролива, а силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по радиосвязи призвали гражданские суда не приближаться к акватории. На данный момент официального подтверждения этой информации от иранских властей не поступало.