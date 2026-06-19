Пять нижегородцев получили условные сроки за организацию азартных игр

По фабуле дела в 2024—2025 годах один из фигурантов организовал в Нижнем Новгороде азартные игры и привлек в качестве администраторов четырех подельниц. В СУ СК по Нижегородской области уточнили, что игорное заведение работало на улицах Октябрьской Революции и Добролюбова. Как писал «Ъ-Приволжье», клуб ликвидировали в конце 2025 года.