Тамбов оказался в первой половине рейтинга миграционной привлекательности в РФ

Методика расчета рейтинга включает три показателя. Первый — баланс между числом жителей, намеренных покинуть город, и теми, кто хотел бы поселиться в нем. У Тамбова он составил 10 из 100. Второй — баланс между желающими приобрести жилье в другом месте и потенциальными покупателями из других регионов России. Здесь Тамбов набрал 29. На основе этих данных выводится итоговый индекс миграционной привлекательности — у Тамбова он равен 20. Для сравнения: у Калининграда, занимающего лидирующую позицию, этот показатель составляет 90, а у аутсайдера Нижневартовска — 2.