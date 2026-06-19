Жители Сочи пожаловались на закрытие прохода к морю санаторием «Юг»

Юристы и жители указывают на нарушение статьи 6 Водного кодекса РФ, гарантирующей свободный доступ к береговой полосе, а также пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ о праве на публичный сервитут. Предлагаемый руководством обходной путь составляет около 5 километров через лесной массив. Сочинцы начали сбор подписей под коллективным обращением в прокуратуру и мэрию с требованием принудительного установления публичного сервитута.