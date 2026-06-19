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Жители Сочи пожаловались на закрытие прохода к морю санаторием «Юг»

Жители поселка Совет-Квадже готовят иск к санаторию «Юг» из-за калитки на пляж.

Источник: Комсомольская правда

В сочинском поселке Совет-Квадже (Лазаревский район) разгорается конфликт между местными жителями и новым руководством санатория «Юг». На единственной пешеходной тропе, ведущей к побережью и железнодорожной платформе «Смена», администрация здравницы установила металлическую калитку, перекрыв привычный маршрут движения, сообщает портал «Южный Федеральный».

На встрече с жителями первый заместитель гендиректора ООО «Санаторий Юг» Анна Артёменко заявила, что мера носит предупредительный характер — людей готовят к будущему полному закрытию прохода на время строительных работ и ремонта железнодорожного моста. В качестве альтернативы администрация предложила составить закрытые списки местных жителей для прохода по пропускам.

Юристы и жители указывают на нарушение статьи 6 Водного кодекса РФ, гарантирующей свободный доступ к береговой полосе, а также пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ о праве на публичный сервитут. Предлагаемый руководством обходной путь составляет около 5 километров через лесной массив. Сочинцы начали сбор подписей под коллективным обращением в прокуратуру и мэрию с требованием принудительного установления публичного сервитута.