Первый в Нижегородской области Центр медицины здорового долголетия открылся в поликлинике № 7 Нижнего Новгорода

В Городской поликлинике № 7 Нижнего Новгорода с апреля 2026 года на базе Центра здоровья работает первый и пока единственный в регионе Центр медицины здорового долголетия, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Пациентов принимают на втором этаже поликлинического отделения № 1 по адресу: ул. Верхне-Печёрская, 6.
Нижегородцам стали доступны возможности профилактической медицины с акцентом на здоровое долголетие. В Центре выявляют пациентов с рисками развития хронических неинфекционных заболеваний, проводят углубленные обследования и разрабатывают индивидуальные программы коррекции образа жизни. Граждане, прикрепленные к любому государственному медучреждению амбулаторного звена, могут попасть на прием по направлениям врачей-терапевтов, врачей-эндокринологов и специалистов отделений медицинской профилактики.
Главный врач Городской поликлиники № 7 Елена Овчинникова рассказала: «Задача наших специалистов — выявить изменения в работе организма, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения, и приостановить эти процессы. Это работа полностью соответствует целям национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Конечно же, успех будет зависеть, в первую очередь, от самого пациента: его приверженности соблюдению рекомендаций, нацеленности на результат».
Визит в Центр начинается с углубленного анкетирования на профессиональном уровне, которое оценивает биологический возраст, качество жизни, качество сна, уровень тревоги и депрессии, уровень воспринимаемого стресса, когнитивные нарушения, осознанность питания, общее самочувствие, активность и настроение. Следующий шаг — прохождение обследований: оценка мышечной силы, гибкости суставов, жесткости и возраста сосудов, анализ состава тела на современном специализированном оборудовании.
В этот же день врач по медицинской профилактике проводит профилактическую консультацию, учитывая результаты всех исследований. Пациент получает подробную информацию о состоянии здоровья и персонализированную стратегию действий: как скорректировать образ жизни, питание, физические нагрузки, управлять стрессом, улучшить качество сна. Каждому формируют персональный «Паспорт здоровья», при необходимости устанавливают диспансерное наблюдение. К настоящему моменту обследования прошли уже около 200 человек в возрасте от 18 до 79 лет, преимущественно люди с ожирением, оксидативным стрессом и нарушениями обмена веществ.
Ранее сообщалось, что Центр здоровья открылся в городской поликлинике № 30 Нижнего Новгорода.