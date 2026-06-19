Первый в Нижегородской области Центр медицины здорового долголетия открылся в поликлинике № 7 Нижнего Новгорода

В этот же день врач по медицинской профилактике проводит профилактическую консультацию, учитывая результаты всех исследований. Пациент получает подробную информацию о состоянии здоровья и персонализированную стратегию действий: как скорректировать образ жизни, питание, физические нагрузки, управлять стрессом, улучшить качество сна. Каждому формируют персональный «Паспорт здоровья», при необходимости устанавливают диспансерное наблюдение. К настоящему моменту обследования прошли уже около 200 человек в возрасте от 18 до 79 лет, преимущественно люди с ожирением, оксидативным стрессом и нарушениями обмена веществ.