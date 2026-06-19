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Эксперт Кулеш рассказал, почему не верит, что Усольцевых могли убить

«В мою картину мира это плохо укладывается», — отметил опытный походник.

Опытный турист Алексей Кулеш рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, почему сомневается в криминальной версии пропажи Усольцевых — хотя считает, что и отрицать её нельзя.

«В версию с криминалом мне не хочется верить, потому что я всегда очень сложно отношусь к возможности убийства людей, тем более маленького ребёнка. Хотя я бы, конечно, не сбрасывал со счетов такое развитие событий. Просто не могу себе представить ситуацию в тайге, в которой можно было бы убить троих людей. Скрыть трупы трёх человек, сознательно убитых… В мою картину мира это плохо укладывается, хотя, может быть, я слишком идеализирую людей», — поделился мнением Кулеш.

Напомним, в ходе расследования дела пропавших Усольцевых Следственный комитет придерживается двух официальных версий пропажи семьи: несчастный случай и криминал.