В Воронежской области мальчик умер после тренировки

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. В городе Семилуки Воронежской области десятилетний мальчик потерял сознание на тренировке и умер в больнице, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
Это произошло 15 июня. Во время спортивной тренировки мальчик внезапно упал и потерял сознание.
«Ребенок был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, скончался», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.