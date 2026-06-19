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В Воронежской области мальчик умер после тренировки

В Воронежской области десятилетний мальчик умер после тренировки.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. В городе Семилуки Воронежской области десятилетний мальчик потерял сознание на тренировке и умер в больнице, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

Это произошло 15 июня. Во время спортивной тренировки мальчик внезапно упал и потерял сознание.

«Ребенок был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, скончался», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.