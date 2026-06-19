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«Лидируют ученики школы СФУ»: в Красноярском крае подсчитали стобалльников ЕГЭ по математике

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по профильной и базовой математике. Профильную математику на 100 баллов написали 13 выпускников, 10 из них учатся в физико-математической школе СФУ.

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по профильной и базовой математике.

Профильную математику на 100 баллов написали 13 выпускников, 10 из них учатся в физико-математической школе СФУ. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Всего профильную математику сдавали 6927 человек. Высокие баллы, свыше 80, получили 935 выпускников. Еще 4 участника набрали 99 баллов. В прошлом году максимальный результат по этому предмету показали 6 человек.

Базовую математику в крае сдавали 8078 человек. Этот экзамен оценивается по пятибалльной шкале. На 4 и 5 его написали почти 60% участников. Максимальную оценку получили 1465 выпускников, еще 3225 человек написали экзамен на 4.

В этом году физматшколу СФУ заканчивают 199 человек. Все они выбрали профильную математику, а средний балл по школе превысил 85.

В регион уже пришли результаты ЕГЭ по шести предметам. Это история, литература, химия, русский язык, профильная и базовая математика. По итогам этих экзаменов 100 баллов получили 75 человек. Следующие результаты, по обществознанию и физике, поступят не позднее 25 июня.