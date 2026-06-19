4000 тон песка привезли на пляж Загородного парка в Самаре

В Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону. На пляж в Загородном парке привезли 4000 тонн песка, и это в два раза больше, чем было в прошлом году, уточнили в минприроды Самарской области. Пляжная зона здесь растянется на 400 метров.