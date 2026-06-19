37 тысяч рублей составляет зарплата молодых специалистов в Нижегородской области

Средняя зарплата молодых специалистов на старте карьеры в Нижегородской области составляет около 37 тысяч рублей. Об этом заявил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин на пресс-конференции в НОИЦ, посвященной вопросам трудоустройства молодежи и предстоящей Всероссийской ярмарке трудоустройства.
Такой доход получают те, кто имеет неполную занятость из-за того, что совмещают работу с учебой.
«Если учитывать, что средняя зарплата по региону приближается к 80 тысячам рублей, то для студентов это достаточно достойный уровень дохода», — отметили Пантюхин.
По словам региональныхъ властей, современные подростки и студенты стали значительно раньше выходить на рынок труда. Сегодня запросы на трудоустройство поступают уже от 14- и 15-летних подростков, причем многие из них хотят не просто подработать летом, а сохранить работу даже на время учебы.
Меняются и трудовые желания молодых работников. Если раньше подростки чаще устраивались на временную занятость на полтора летних месяца, то теперь стремятся сохранить за собой рабочее место, стать частью коллектива и выстраивать крепкие отношения со своим работодателем.
Среди наиболее востребованных сегодня направлений для молодежи остаются IT-технологии, промышленность, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, сфера красоты. Также среди подростков, кто еще учится в школе, популярностью пользуются сезонные подработки в кафе, гостиницах и учреждениях культуры. Это такие вакансии, как помощник повара, посудомойщика, вожатый, официант, администратор.
Отдельным направлением остается работа в составе студенческих отрядов. Наиболее востребованы педагогические и строительные отряды. Так, этим летом более тысячи нижегородских студентов будут работать вожатыми в детских лагерях по всей стране, подчеркнула министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
Еще одной тенденцией стал «обмен молодежью» между крупнейшими городами страны. По словам Игоря Пантюхина, молодые нижегородцы чаще всего уезжают учиться и работать в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Однако аналогичный поток наблюдается и в обратную сторону.
«Самое интересное, что регионы одинаковые: уезжают Москва, Питер и Казань, и приезжают тоже Москва, Питер и Казань, — отметил он. — Это говорит о том, что Нижегородская область сегодня конкурирует за молодых специалистов на равных с крупнейшими образовательными и экономическими центрами страны. Регион не только удерживает собственных выпускников, но и привлекает молодежь из других субъектов России благодаря развитию вузов, рынка труда и городской среды».
По данным регионального правительства, сегодня около 75−80% молодых специалистов после окончания учебы находят работу, а 78% выпускников трудоустраиваются по полученной специальности.
Подробнее о том, где хотят и могут работать молодые нижегородцы после окончания вуза или колледжа, читайте в отдельном материале на сайте pravda-nn.ru.