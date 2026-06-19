37 тысяч рублей составляет зарплата молодых специалистов в Нижегородской области

«Самое интересное, что регионы одинаковые: уезжают Москва, Питер и Казань, и приезжают тоже Москва, Питер и Казань, — отметил он. — Это говорит о том, что Нижегородская область сегодня конкурирует за молодых специалистов на равных с крупнейшими образовательными и экономическими центрами страны. Регион не только удерживает собственных выпускников, но и привлекает молодежь из других субъектов России благодаря развитию вузов, рынка труда и городской среды».