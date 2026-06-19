Осолонение Азовского моря может повлиять на рацион дельфинов-азовок

На всероссийском научном конгрессе в Ростове-на-Дону подняли тему об угрозах для дельфинов-азовок в Азовском море. В частности, на кормовую базу млекопитающих может повлиять рост солености моря. Об этом рассказал старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Андрей Кондаков.