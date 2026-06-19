Волгоградский суд встал на сторону отца, который пошел в СВО вместе с сыном

Однако Николай К. и его адвокаты представили суду совсем другую картину. Выяснилось, что мужчина всегда был рядом с сыном. Он регулярно переводил деньги, о чем сохранились банковские выписки, встречался с ним, о чем есть совместные фото, и участвовал в воспитании. Свидетели это подтвердили.