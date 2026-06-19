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Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина ограничат с 22 июля

Ограничения вводятся вдоль домов № 23/1−25 В к. 2 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде с 08:00 22 июня 2026 года до 23:59 26 июля 2026 года будет временно закрыто движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина вдоль домов № 23/1−25 В к. 2 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что улицу Ларина частично перекроют в Нижнем Новгороде.