Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина ограничат с 22 июля

В Нижнем Новгороде с 08:00 22 июня 2026 года до 23:59 26 июля 2026 года будет временно закрыто движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина вдоль домов № 23/1−25 В к. 2 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.