В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о подпольном игорном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородкой области.
Мужчина организовал проведение азартных игр вне разрешённой игровой зоны — для этого он оборудовал специальное помещение и привлёк к работе четырёх женщин в роли администраторов.
Противоправную деятельность пресекли в ноябре 2025 года: операцию провели сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно со следователями регионального СК. В ходе рейда из клуба изъяли игровое оборудование, денежные средства и мобильные телефоны. По факту возбудили уголовное дело по статье 171.2 УК РФ.
18 июня 2026 года суд огласил решение. Организатору назначили 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штраф в размере 150 тысяч рублей. Женщины получили по 1 году условно с испытательным сроком 1 год.
На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
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