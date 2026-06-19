Идеи зажигают сердца: как спортивные проекты меняют судьбы людей

Летом проходит много спортивных событий — забегов, велосипедных заездов, футбольных матчей и других мероприятий. Их главные действующие лица — обычные люди. С каждым годом регулярно тренируется все больше жителей нашей страны. Если сейчас, по данным Минспорта, это делают порядка 62,6% россиян, то к 2030 году при поддержке госпрограммы «Спорт России» их доля вырастет до 70%.
Изменить жизнь помогают в том числе инициативы, участвующие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере любительского спорта «Ты в игре». Рассказываем, какие подходящие для лета идеи предложили финалисты нынешнего сезона.
Двигатель массового спорта.
Сделать спорт доступнее и интереснее — ключевая цель проектов, представленных на Всероссийском конкурсе «Ты в игре». Его проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта России и госпрограммы «Спорт России». За шесть лет на конкурс поступило более 27 тысяч заявок. Это самые разные форматы — от дворовых секций и инклюзивных программ до цифровых платформ и спортивных блогов. Участниками всех проектов в совокупности стали около 20 млн человек.
В этом году финалистами VI сезона конкурса «Ты в игре» стали 34 спортивных проекта из 23 регионов.
«Конкурс “Ты в игре” уже давно стал не просто состязанием проектов, посвященных спорту и здоровому образу жизни. Это настоящий двигатель массового спорта в стране. Финалисты, которых мы видим сегодня, — живой пример того, как одна идея способна увлечь за собой тысячи людей. Важно, что авторы проектов в ходе конкурса получают реальную поддержку — образовательную, информационную, финансовую», — подчеркнула эксперт конкурса, олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
В этом году финалистами VI сезона конкурса «Ты в игре» стали 34 спортивных проекта из 23 регионов. Их выбрал экспертный совет, в составе которого — олимпийские чемпионы, лидеры спортиндустрии, государственные деятели.
Победители каждой из основных номинаций конкурса получат по 500 тысяч рублей на развитие своих проектов, а лучший в сезоне — Гран-при в размере 1 млн рублей.
Имена победителей станут известны 3 июля. Новости о конкурсе публикуются на сайте тывигре.рф.
Алтайский край: «Лига мам».
В числе финалистов конкурса «Ты в игре» в номинации «Масштаб» — проект «Лига мам». По нему создано уже более 60 женских любительских футбольных команд.
«Сначала мы организовали бесплатные тренировки для мам юных футболистов в Барнауле. А спустя несколько месяцев провели первый турнир, в котором приняли участие 16 команд. Потом поняли, что наш проект может стать реальной поддержкой для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так появилась команда “Жены героев”, собравшая женщин из семей участников СВО. Были образованы также команды многодетных мам, женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, девушек-волонтеров», — рассказала автор проекта Анна Серова.
Среди участниц проекта — мамы-предпринимательницы, представительницы различных организаций, активные, целеустремленные женщины из других сфер деятельности. Проект стал быстро развиваться после того, как организаторы подключили к нему сельских тренеров из 13 муниципалитетов Алтайского края, а те стали приглашать на тренировки местных жительниц.
В итоге всего за два года создано 66 женских любительских команд! А в день рождения «Лиги мам», 23 мая этого года, состоялся турнир. В нем участвовали 35 женских любительских клубов из разных регионов Сибирского федерального округа.
«В “Лиге мам” сейчас выступают 1023 женщины, которые еще совсем недавно были максимально далеки от футбола. К проекту может присоединиться каждая из нас вне зависимости от возраста, физической подготовки, социального статуса, — с гордостью рассказывает об успехах подопечных Анна Серова. — Мы видим, что проект реально помогает женщинам. Они преображаются, становятся более стройными, хорошеют, глаза горят. Нас благодарят и мужья участниц, отмечая, что спортивное увлечение жен благотворно сказалось на семейной атмосфере».
«Лига мам» развернула бурную деятельность не только в Алтайском крае. Подписаны соглашения с министерствами спорта Республики Алтай, Хакасии, Томской, Новосибирской и Псковской областей, Красноярского края. Прорабатываются перспективы сотрудничества с представителями других регионов, в том числе на Кавказе. Закономерно, что в прошлом году женскую спортивную инициативу включили в топ-5 лучших проектов РФС «Россия — футбольная страна».
Челябинская область: #Златоуст_бежит.
Еще один финалист конкурса «Ты в игре» в номинации «Точка старта» — спортивный проект #Златоуст_бежит. Это тоже пример идеи, которая «выстрелила» и увлекла сотни людей.
Интересно, что местное сообщество любителей бега Running in Zlatoust зародилось в разгар пандемии коронавируса, когда кругом закрывали спортзалы. Люди, решив не прекращать тренировок, стали заниматься на открытом воздухе.
«Общей привычкой стали совместные пробежки по выходным дням. Постепенно сформировался костяк бегового клуба. Мы мечтали, чтобы Златоуст — город с богатыми спортивными традициями, в котором родилось немало спортсменов, — стал центром притяжения бегунов», — поделился опытом организатор проекта Анатолий Мармышев, который, к слову, тоже серьезно увлекся бегом всего несколько лет назад.
Одной из первых традиций златоустовских бегунов стала Новогодняя пробежка. Уже на протяжении пяти лет она проходит каждое 1 января.
С 2023 года энтузиасты запустили в Златоусте чемпионат «Царь горы» по скайраннингу (скоростному бегу в гору). В первый раз на маршрут, проложенный летом по следам горнолыжной трассы, пришли около 70 участников. А в этом году на соревнование заявились уже около 200 человек.
Более 500 участников организаторы ждут на забег «Легенды Уреньги», который также проводится летом. Маршрут проходит по одному из живописных хребтов Южного Урала, где пролегает местная экотропа.
Расширить программу спортивных мероприятий, по словам Анатолия Мармышева, позволила господдержка. В январе прошлого года проект «Серия беговых мероприятий #Златоуст_бежит» одержал победу в конкурсе Фонда президентских грантов. После этого участники сообщества стали проводить мастер-классы для начинающих бегунов от опытных спортсменов и тренеров, разрабатывать планы индивидуальных занятий и рекомендации для самостоятельных тренировок. Еще они закупили палатки, финишную арку и другой инвентарь, чтобы оборудовать современные спортивные городки во время соревнований.
«Когда мы только начали бегать, то хотели в первую очередь позаботиться о своем здоровье. Но затем цель стала масштабнее — замотивировать регулярно заниматься физической культурой как можно больше земляков, — признался Анатолий Мармышев. — Ожидаем, что в этом году ряды участников наших забегов могут вырасти еще примерно на четверть».
Ленинградская область: «Тельняшка Сплав».
В проекте «Тельняшка Сплав», который также вышел в финал конкурса «Ты в игре» в номинации «Точка старта», участвуют любители сапбординга — так называют заплыв на широкой доске с веслом. По словам автора инициативы Николая Рассохина из города Новая Ладога, в первый раз это событие было полной импровизацией.
«В 2020 году, в День ВМФ, я бросил клич в соцсетях: “Пойдемте на сплав в тельняшках?”. Идею поддержали 13 человек из ближайших городов. А потом решили сделать сплав ежегодным, — вспоминает Николай. — Дело в том, что в нашем городе всего около семи тысяч жителей. У нас нет больших фитнес-клубов и бассейнов, зато есть прекрасная река Волхов».
За шесть лет к проекту присоединились уже более 700 человек. Среди них как жители нашей страны, так и других государств — например, приезжали любители сплавов из Мексики. В 2025 году установили рекорд: на воду одновременно вышли на сапбордах 303 человека в тельняшках. Самому юному участнику было 10 лет, а самому старшему — 74. В результате вдоль реки Волхов поплыла целая вереница спортсменов в полосатой одежде.
Помимо акции в День ВМФ, который отмечают в конце июля, одним из основных спортивных событий в Новой Ладоге стал ежегодный заплыв на сап-досках в День защиты детей, 1 июня. Присоединиться к этим мероприятиям бесплатно может каждый.
«Знаем немало случаев, когда спорт кардинально поменял жизнь человека. Например, участник, который раньше панически боялся воды, после нескольких тренировок не только вышел с нами на маршрут, но и стал сплавляться каждый год. Здорово видеть также, как сплав объединяет разные поколения. Есть супруги, которые в самом начале приехали вдвоем, но на следующий год уже взяли с собой дочку, а потом и сына», — делится хорошими историями Николай Рассохин.
Он хотел бы масштабировать свою идею. Положительный опыт уже есть: в прошлом году участники «Тельняшка Сплава» из соседнего поселка собрали у себя на такое же мероприятие 55 человек.
«Мы рассказали им, как организовать старт, обеспечить безопасность, провести награждение. Готовы делиться опытом и с другими ребятами. В ближайших планах у нас — запуск детских тренировок, обучение команды, обновление снаряжения. Господдержкой ни разу не пользовались, но были бы рады такой помощи», — сообщил Николай Рассохин.
Москва: «СПОРТОПЫТ».
Научно-популярная программа «СПОРТОПЫТ» — из другой категории участников конкурса «Ты в игре» в номинации «Медиа». Это целое онлайн-шоу, посвященное разным видам спорта. Одна из ее задач — помочь зрителям объективно оценить свои возможности и выбрать подходящую физическую нагрузку.
«Идея возникла около трех лет назад. Тогда, готовясь к первой тренировке по айкидо, я обнаружил, что все доступные в сети сведения об этой борьбе не дают ответов на мои вопросы, — пояснил автор и ведущий программы Артем Шурыгин. — Поделился этими мыслями со своим другом — кинорежиссером Даниэлем Гарсией. Мы с ним сняли первые четыре пилотных выпуска, получили положительные отзывы и поняли: программе — быть!».
Каждый выпуск дает исчерпывающую информацию о конкретном виде спорта. Зрители узнают об интересных фактах, стоимости экипировки и трудностях, которые ждут на первой тренировке. При этом вся информация согласована с профильными федерациями. В программе дают советы титулованные атлеты, а в финале разыгрывают призы.
Выпуски не прерываются рекламой, весь контент готовится на средства творческого коллектива. В него входят 24 человека, включая режиссера, ведущего, операторов, визажистов, монтажеров, дизайнеров, SMM-менеджеров. Все они трудятся над шоу в свободное от основной работы время.
Научно-популярная программа «СПОРТОПЫТ» — это онлайн-шоу, посвященное разным видам спорта, которое помогает зрителям оценить свои возможности и выбрать подходящую физическую нагрузку.
«Мы получаем много отзывов, зрители подсказывают темы для передач, дают советы. Наши выпуски репостят спортивные федерации и приглашают делать новые сюжеты. Мы чувствуем, что даем реально необходимую и важную информацию», — считает Артем Шурыгин.
Он рассказал, как было приятно услышать от администратора магазина, куда редакция обратилась с просьбой предоставить приз для одного из выпусков, что он всерьез увлекся практической стрельбой по мишеням именно после передачи «СПОРТОПЫТ», посвященной ей. А маленькая девочка, выигравшая в программе про шорт-трек рюкзак для коньков и шлем, сообщила позднее, что поехала в них на следующие соревнования и успешно там выступила.
«Такая обратная связь, конечно, мотивирует продолжать работу. Надеемся, что в этом году нам повезет выиграть главный приз конкурса “Ты в игре”. Мечтаем делать передачи для телевидения, проводить офлайн-фестивали», — поделился планами автор проекта.
А мы напоминаем, что государственная программа «Спорт России» направлена на популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. При господдержке в стране расширяется профильная инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», появляются новые возможности для проведения детских и подростковых тренировок.