Идеи зажигают сердца: как спортивные проекты меняют судьбы людей

«Знаем немало случаев, когда спорт кардинально поменял жизнь человека. Например, участник, который раньше панически боялся воды, после нескольких тренировок не только вышел с нами на маршрут, но и стал сплавляться каждый год. Здорово видеть также, как сплав объединяет разные поколения. Есть супруги, которые в самом начале приехали вдвоем, но на следующий год уже взяли с собой дочку, а потом и сына», — делится хорошими историями Николай Рассохин.