Эксперт РОЦИТ Капранов: Apple устраивает нечестную конкуренцию в магазине приложений

История с «Максом» — еще одно напоминание, что ставка только на чужие экосистемы всегда оборачивается уязвимостью. Пока ключевые каналы доступа к пользователям находятся под контролем зарубежных вендоров, любая национальная платформа — от мессенджера до платежного сервиса — остается в зоне риска. И если мы серьезно говорим о развитии российских цифровых сервисов, то вопрос здесь уже не только в удобстве интерфейса или маркетинге, а в том, чтобы минимизировать зависимость от чужих «витрин», где в любой момент можно выключить целый слой отечественной цифровой инфраструктуры одним решением в штаб‑квартире за океаном.