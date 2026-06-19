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В аэропорту Красноярска вылетающий в Сочи самолет повредили телетрапом

В аэропорту Красноярска самолет Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» повредили во время наземного обслуживания.

В аэропорту Красноярска самолет Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» повредили во время наземного обслуживания. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно должно было выполнить рейс из Красноярска в Сочи. По предварительным данным, повреждение произошло из-за телетрапа в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.

Самолет отстранили от эксплуатации. Для отправки пассажиров в Сочи задействуют резервное воздушное судно.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего.