В аэропорту Красноярска вылетающий в Сочи самолет повредили телетрапом

В аэропорту Красноярска самолет Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» повредили во время наземного обслуживания. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Воздушное судно должно было выполнить рейс из Красноярска в Сочи. По предварительным данным, повреждение произошло из-за телетрапа в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.
Самолет отстранили от эксплуатации. Для отправки пассажиров в Сочи задействуют резервное воздушное судно.
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего.