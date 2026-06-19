Ермак: организаторы рискнули и «Кантата» в этом году прошла блестяще

Организаторы VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата» в этом году рискнули, сделав мероприятие разножанровым, и вывели его на новый уровень. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в прямом эфире ЦУР в пятницу, 19 июня.
«“Кантата” в этом году прошла блестяще. Было всё великолепно, были замечательные концерты. В этом году организаторы “Кантаты” рискнули и сделали этот фестиваль разножанровым, я бы сказал. Был и джаз, и классическая музыка, и русская барочная музыка XVIII века, что, наверное, мало кто слышал, или никто, наверное, даже не слышал ранее. Это было всё очень интересно. Мне кажется, такой новый уровень “Кантаты” показал, что фестиваль развивается, не боится рисковать, и уже все в предвкушении, как будем готовить “Кантату” 2027 года», — сказал Ермак.
Он также напомнил, что выручка фестиваля составила в этом году более 5 млн рублей, которые в основном планируют направить на восстановление кирхи в Железнодорожном, как это уже делали ранее.
«Время, вперед!»: как прошел последний день фестиваля «Кантата».