Ермак: организаторы рискнули и «Кантата» в этом году прошла блестяще

«“Кантата” в этом году прошла блестяще. Было всё великолепно, были замечательные концерты. В этом году организаторы “Кантаты” рискнули и сделали этот фестиваль разножанровым, я бы сказал. Был и джаз, и классическая музыка, и русская барочная музыка XVIII века, что, наверное, мало кто слышал, или никто, наверное, даже не слышал ранее. Это было всё очень интересно. Мне кажется, такой новый уровень “Кантаты” показал, что фестиваль развивается, не боится рисковать, и уже все в предвкушении, как будем готовить “Кантату” 2027 года», — сказал Ермак.