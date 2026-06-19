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Семейную налоговую выплату назначили уже более 360 тысячам россиян

Семейную налоговую выплату с начала июня назначили уже более 360 тысячам россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Семейная налоговая выплата с начала июня назначена уже более 363,7 тысячам россиян, которые воспитывают более 845 тысяч детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ.

В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату.

«Выплаты уже назначены 363,7 тысячам граждан, которые воспитывают более 845 тысяч детей», — сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что на текущий момент в Социальный фонд России поступили свыше 1,8 миллиона заявлений на соответствующую меру поддержки.

По словам министра, в Ямало-Ненецком автономном округе выплата назначена более двум тысячам граждан на более чем 5,5 тысяч детей.

Обратиться за семейной налоговой выплатой по результатам 2025 года семьи могут до 1 октября этого года.

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