Семейную налоговую выплату назначили уже более 360 тысячам россиян

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Семейная налоговая выплата с начала июня назначена уже более 363,7 тысячам россиян, которые воспитывают более 845 тысяч детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ.