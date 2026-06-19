Семейную налоговую выплату назначили уже более 360 тысячам россиян

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Семейная налоговая выплата с начала июня назначена уже более 363,7 тысячам россиян, которые воспитывают более 845 тысяч детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату.
«Выплаты уже назначены 363,7 тысячам граждан, которые воспитывают более 845 тысяч детей», — сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он уточнил, что на текущий момент в Социальный фонд России поступили свыше 1,8 миллиона заявлений на соответствующую меру поддержки.
По словам министра, в Ямало-Ненецком автономном округе выплата назначена более двум тысячам граждан на более чем 5,5 тысяч детей.
Обратиться за семейной налоговой выплатой по результатам 2025 года семьи могут до 1 октября этого года.