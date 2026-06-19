III Международный политологический форум «Антициклон-2026» (16+) состоялся 18 июня в Воронеже. В масштабном мероприятии, собравшем около 350 человек, приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Площадка для честного и открытого разговора.
Торжественная церемония открытия состоялась в отеле «Марриотт Воронеж». Среди участников форума — зарубежные эксперты, представители средств массовой информации, блогеры, международные юристы, политологи, руководители общественных организаций, депутаты, представители органов государственной власти и местного самоуправления, а также участники СВО.
Игорь Щёголев, открывая мероприятие, подчеркнул важность прямого международного диалога в современных условиях и необходимость сохранения каналов коммуникации между представителями различных стран, общественных организаций и экспертных сообществ.
К участникам форума также обратился Александр Гусев:
«Форум “Антициклон” нацелен на противодействие современным политическим веяниям, которые провоцируют межнациональную неприязнь и глобальные кризисы. Российская Федерация как государство, отстаивающее правду и справедливость, сегодня прикладывает колоссальные усилия, чтобы донести свою позицию в глобальном масштабе. Для этого мы теперь вынуждены использовать не только дипломатические способы. Нашим праведным и убедительным аргументом в судьбоносном споре с западными противниками стала специальная военная операция».
Губернатор отметил, что народная дипломатия способствует снижению в социумах взаимной агрессии, укреплению политологических и гражданских контактов между здравомыслящими представителями разных стран. Глава региона также подчеркнул, что диалоги воронежского форума способны оказывать влияние и на позиции политических элит Запада, и выразил уверенность, что «Антициклон-2026» позволит расширить объективную информацию о современных реалиях и истоках угроз, о позиции России и ее зарубежных единомышленников.
«Здесь есть несколько участников, которые приезжают на форум уже не первый раз. И это лучшая иллюстрация того, что форум состоялся как площадка для обмена мнениями, как площадка для честного и открытого разговора о положении дел в мире. Мы будем всячески способствовать сохранению этой атмосферы и хочу вас заверить, что принципы, которые изначально закладывались в основу форума, будут сохранены», — подытожил Александр Гусев.
Участников форума также приветствовала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Ее видеообращение было посвящено вопросам международного сотрудничества.
Равноправие и взаимоуважение.
Первым зарубежным спикером форума стал руководитель международного политического клуба традиционалистов Рональд Шварцер. Он акцентировал внимание на необходимости сохранения традиционных общественных ценностей и расширения международного взаимодействия между экспертными и общественными кругами.
На форуме были запланированы выступления по темам: «Культура как мягкая сила России на международной арене. Современные примеры общественной и образовательной работы Толстых за рубежом», «Итоги июньских выборов в Парламент Армении как показатель реалий на Южном Кавказе. Усилия армянских патриотических сил по сохранению и развитию отношений с Россией», «Борьба болгарских журналистов за право объективного освещения событий в мире в целом и России в частности. Противодействие деструктивных сил на Западе работе Союза. Планы взаимодействия СБЖ с воронежскими СМИ», «Борьба за русский язык в Киргизии. Соперничество мировых информационно-образовательных проектов в Центральной Азии. Туран-Шелковый Путь-Русский Мир», «Донесение правды до европейских читателей как способ борьбы с фейками о России и других государствах. Примеры антироссийских заголовков в западных СМИ, искажающих реальность».
После пленарного заседания состоялась работа тематических дискуссионных площадок. На «политологической секции» и «медиасекции» эксперты из Великобритании, Германии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Киргизии и Узбекистана выработали общую концепцию противодействия политическим и информационным провокациям. Участники форума отметили необходимость консолидации усилий для построения справедливого, многополярного миропорядка, основанного на равноправном диалоге и взаимоуважении.
Форум состоялся при поддержке Правительства Воронежской области и организован РИА «Воронеж».