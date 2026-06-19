В Воронеже состоялся политологический форум «Антициклон-2026»

На форуме были запланированы выступления по темам: «Культура как мягкая сила России на международной арене. Современные примеры общественной и образовательной работы Толстых за рубежом», «Итоги июньских выборов в Парламент Армении как показатель реалий на Южном Кавказе. Усилия армянских патриотических сил по сохранению и развитию отношений с Россией», «Борьба болгарских журналистов за право объективного освещения событий в мире в целом и России в частности. Противодействие деструктивных сил на Западе работе Союза. Планы взаимодействия СБЖ с воронежскими СМИ», «Борьба за русский язык в Киргизии. Соперничество мировых информационно-образовательных проектов в Центральной Азии. Туран-Шелковый Путь-Русский Мир», «Донесение правды до европейских читателей как способ борьбы с фейками о России и других государствах. Примеры антироссийских заголовков в западных СМИ, искажающих реальность».