Всероссийская летняя школа «Погружение в агротех» примет учащихся в Княгининском округе

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков добавил: «Сельское хозяйство — одна из ключевых и стратегически важных отраслей экономики, которая постоянно нуждается в притоке новых квалифицированных кадров. В условиях современных вызовов и технологического развития именно человеческий капитал становится главным драйвером роста агропромышленного комплекса. В этом контексте всероссийские агрошколы играют важную роль. Они дают огромный импульс для развития молодёжи, формируя у школьников реальный, а не книжный взгляд на современное сельское хозяйство. Это уже не просто поля и фермы, а высокотехнологичные производства, требующие знаний в области генетики, беспилотных технологий, агрономии и ИТ».