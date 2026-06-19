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Готовность участка Северного обхода Калининграда достигла 84%

Готовность участка от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи — 55%.

Готовность участка Северного обхода Калининграда от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск достигла 84%. На объекте началась укладка верхнего слоя асфальтобетона, а завершить реконструкцию подрядчик рассчитывает в октябре 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба компании АО «ВАД».

Работы ведутся на участке протяженностью 1,4 км, включая транспортную развязку и основной ход магистрали. Проект предусматривает расширение дороги с двух до шести полос движения, строительство нового моста через Питьевое озеро, двух путепроводов, двухуровневой развязки и подземного пешеходного перехода.

«Сейчас на завершающем этапе работы на обратном (левом) направлении. До октября установим оборудование автоматической системы управления дорожного движения (АСУДД) и нанесём разметку. Окончание работ и сдачу объекта планируем в октябре 2026-го», — рассказал начальник строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.

Параллельно продолжается реконструкция соседнего участка Северного обхода — от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи. Здесь завершается устройство насыпи основного хода, ведется укладка нижних слоев асфальтобетона, монтаж ливневой канализации и фундаментов шумозащитных экранов. Кроме того, близится к завершению строительство четырех путепроводов и подземного пешеходного перехода. Специалисты также приступают к устройству пролетных строений трех надземных пешеходных переходов.

Готовность этого участка составляет 55%, завершить работы планируют в ноябре 2027 года.

После реконструкции оба участка Северного обхода общей протяженностью 5,8 км станут магистралью категории 1Б с расчетной скоростью движения до 120 км/ч.

В апреле в «ВАД» сообщали, что готовность участка от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск превысила 80%. Тогда подрядчик анонсировал начало укладки верхнего слоя покрытия в июле. На соседнем участке к тому моменту было выполнено около 42% запланированных работ.

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