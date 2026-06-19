Мокрый июнь: когда в Татарстан вернется жара?

Середина июня не балует жителей Татарстана теплом. Специалисты Татарского УГМС сообщают о вероятности гроз, ливней и даже града. Представители регионального МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от укрытий под деревьями, рекламными конструкциями и дорожными знаками при усилении ветра.
ИА «Татар-информ» обратилось к синоптикам, чтобы выяснить причины задержки купального сезона и сроки возвращения жаркой погоды.
По словам Ирины Трущиной, руководителя отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана, начало июня в республике характеризовалось прохладной погодой. Дневные температуры не превышали +17…+23°C, а ночные опускались до +6…+12°C, контрастируя с майской жарой до +30°C.
Вторая неделя июня принесла потепление, температура достигла +23…+29°C днем. Этот период приблизился к климатической норме и даже незначительно превысил ее, однако тридцатиградусной отметки достичь не удалось. Климатическая норма для первой декады июня составляет +16,2°C, для второй — +18°C, для третьей она составляет +19,2°C.
Во второй половине месяца погоду в Татарстане определяют дожди, грозы и локальный град.
По словам Трущиной, регион оказался под влиянием тропосферной ложбины над Европейской частью России, которая связана с циклонами и атмосферными фронтами, несущими осадки. Эксперт отметила, что Татарстан находится на периферии отдаленного циклона.
Ближайшие дни ожидаются в том же циклоническом режиме, без существенных улучшений. В субботу, 20 июня, прогнозируются переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем — сильные осадки, возможны гроза и град. Ветер переменный, местами усиление до 15−17 м/с. Температура ночью +12…+17°C, днем +19…+24°C.
В воскресенье, 21 июня, ожидаются облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, возможны порывы до 14 м/с. Ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C.
На начало следующей недели значительных изменений не предвидится. Таким образом, ждать по-настоящему летней погоды раньше конца месяца не стоит.
Осадки с начала июня выпадали неравномерно: от 10 до 58 мм, при норме 55−75 мм. Количество выпавших осадков варьируется от 16% до 95% от месячной нормы в разных районах. Град наблюдался локально.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, третья декада июня будет на градус холоднее нормы. Однако июль ожидается в пределах нормы, а август и сентябрь — на градус выше. Средняя июньская температура в Казани — +18,3°C (норма осадков 57 мм). В июле: +20,5°C (63 мм). В августе: +18,3°C (54 мм). По Татарстану в целом в июне средняя температура составляет +17,8°C, в июль достигает +19,9°C, в августе этот показатель равен +17,7°C.