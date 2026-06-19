Мокрый июнь: когда в Татарстан вернется жара?

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, третья декада июня будет на градус холоднее нормы. Однако июль ожидается в пределах нормы, а август и сентябрь — на градус выше. Средняя июньская температура в Казани — +18,3°C (норма осадков 57 мм). В июле: +20,5°C (63 мм). В августе: +18,3°C (54 мм). По Татарстану в целом в июне средняя температура составляет +17,8°C, в июль достигает +19,9°C, в августе этот показатель равен +17,7°C.