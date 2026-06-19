Более 460 тысяч деревьев в память о героях высадили в Нижегородской области

Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, акция с каждым годом привлекает все больше участников. По его словам, для многих это не только возможность сохранить память о героях, но и реальный вклад в восстановление лесов и сохранение природного наследия региона.