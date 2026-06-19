Какие новые налоговые льготы предусмотрены участникам СВО и их семьям?

Если налогоплательщик не представил в налоговый орган заявление о льготе или не сообщил об отказе от её применения, льгота предоставляется на основании сведений, полученных ФНС в соответствии с НК РФ и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором возникло право на налоговую льготу.