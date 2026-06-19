Какие новые налоговые льготы предусмотрены участникам СВО и их семьям?

28 ноября 2025 года был принят федеральный закон № 425-ФЗ «О внесении изменений в части I и II Налогового кодекса РФ “.
«Основное новшество, касающееся рядовых граждан, — введение с налогового периода 2022 года федеральных льгот по транспортному и земельному налогам для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Ранее федеральные льготы данным налогоплательщикам были предусмотрены только по имущественному налогу», — пояснила vlg.aif.ru замруководителя УФНС по Волгоградской области Наталья Киргизова.
Налоговая льгота может быть предоставлена на основании заявления налогоплательщика или в беззаявительном порядке.
Заявительный порядок.
Налогоплательщики могут представить заявление о предоставлении налоговой льготы и подтверждающие документы через МФЦ. Имеющие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц», представляют заявление через личный кабинет.
Если документы, подтверждающие право на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют и не представлены налогоплательщиком, в ФНС по информации, указанной в заявлении, запросят сведения у органов, которые располагают такими сведениями.
Проактивный порядок.
Если налогоплательщик не представил в налоговый орган заявление о льготе или не сообщил об отказе от её применения, льгота предоставляется на основании сведений, полученных ФНС в соответствии с НК РФ и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором возникло право на налоговую льготу.
Поскольку льгота введена с налогового периода 2022 года, специалисты УФНС Волгоградской области в конце 2025 года — 1 квартале 2026 года уже провели перерасчеты по всем налогам на имущество физических лиц в отношении соответствующих категорий налогоплательщиков.