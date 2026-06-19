В Ростове прошел круглый стол по вопросам трудоустройства участников СВО

— Для нас помогать ребятам, которые возвращаются с СВО, помогать нашей общей победе первостепенная задача. Как руководитель подкомитета по обращению лекарственных препаратов я делаю все, чтобы участники СВО получали своевременно лекарственные препараты и другие необходимые им вещи. Стараемся поддерживать ветеранов боевых действий и в гражданской жизни. Всячески вовлекаем их в наше деловое сообщество, поддерживаем и продвигаем их бизнес. Для «Деловой России» очень важно, чтобы наши солдаты, которые находятся на передовой, чувствовали поддержку и знали, что мы все рядом с ними. — пояснила Нина Данилова.