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Нижегородцам показали облик новой высотки на улице Янки Купалы

Жилой дом будет 19‑этажным, его общая площадь составит 14 141,36 квадратного метра.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода согласован архитектурный облик нового многоквартирного дома. Такое решение приняло Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Объект появится в границах улиц Янки Купалы, Коломенской, Лескова и Южного шоссе. Соответствующая документация опубликована на сайте ведомства.

Жилой дом будет 19‑этажным, его общая площадь составит 14 141,36 квадратного метра. В здании предусмотрены помещения общественного назначения.

Строительство ведётся в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Застройщиком выступает ООО СЗ «СтройУслуги‑5». Сдать первый дом планируют в начале 2028 года.

Ранее здание бывшего старообрядческого училища выставили на торги в Городце.