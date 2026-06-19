Нижегородцам показали облик новой высотки на улице Янки Купалы

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода согласован архитектурный облик нового многоквартирного дома. Такое решение приняло Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Объект появится в границах улиц Янки Купалы, Коломенской, Лескова и Южного шоссе. Соответствующая документация опубликована на сайте ведомства.