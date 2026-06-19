В Дзержинске чествовали врачей и сотрудников среднего медицинского персонала

Более 600 врачей и свыше 1350 сотрудников среднего медицинского персонала стоят на страже здоровья жителей города Дзержинска. Это большая армия профессионалов, объединенных общей целью — сохранить здоровье людей. В преддверии Дня медицинского работника глава Дзержинска Михаил Клинков вместе с председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным и заместителем председателя Думы Дзержинска Александром Терентьевым чествовали медиков, чья преданность профессии заслуживает особого признания.
Благодарственным письмом Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области «За добросовестный труд, существенный вклад в охрану здоровья детского населения Нижегородской области и в связи с празднованием Дня медицинского работника» награжден коллектив Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижегородский областной детский центр медицинской реабилитации».
45 сотрудников медицинских учреждений города: врачи, медицинские сестры, заведующие отделениями получили Благодарственные письма «За добросовестный труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм, преданность своему делу» от Законодательного Собрания региона, администрации города Дзержинска и городской Думы.
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, поздравляя награжденных, сказал:
«Дзержинск сегодня является лидером экономического развития. Здесь открываются новые заводы, приезжают специалисты. И очень важно, чтобы система здравоохранения города химиков соответствовала лидерскому статусу, была лучшей. Для этого есть самое главное — преданные делу кадры — врачи и медицинский персонал, настоящие профессионалы своего дела. Благодарю медиков за ежедневный, ежечасный труд на благо людей, за верность профессии и долгу. Нам необходимо стремиться сделать каждую больницу города образцовой, свободной от очередей, где доступны все современные виды диагностики. С этой целью сейчас проводится реорганизация лечебных учреждений. Базовыми становятся 2-я больница, Больница скорой медицинской помощи. Надо приводить в порядок госпиталь ветеранов войн имени Самарина, который должен вернуть себе былой статус самого современного медучреждения для реабилитации ветеранов. Все это и многое другое будет учтено в новой программе развития здравоохранения Дзержинска на 2026−2031 годы».Глава Дзержинска Михаил Клинков также сказал теплые слова в адрес людей, стоящих на страже здоровья жителей города:
"От всех дзержинцев благодарю медицинских работников за их безграничное терпение и спасенные жизни. Профессии врача, фельдшера, медицинской сестры — это особый труд и особое призвание, в котором опыт и знания сочетаются с чуткостью и внимательностью. В ваших руках самое дорогое — жизнь и здоровье людей. И в каждом случае вы делаете все возможное и невозможное, чтобы вернуть пациентам радость жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, добра и благополучия вашим семьям! Успехов в профессиональной деятельности и, конечно же, как можно больше благодарных отзывов от людей, которым благодаря своевременной и квалифицированной медпомощи удалось вернуть здоровье, спасти жизнь".
Мэр Дзержинска также поблагодарил коллектив Дворца культуры химиков за безупречную организацию мероприятия и душевное выступление студии эстрадной песни «Дубль».