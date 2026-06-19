В Дзержинске чествовали врачей и сотрудников среднего медицинского персонала

«Дзержинск сегодня является лидером экономического развития. Здесь открываются новые заводы, приезжают специалисты. И очень важно, чтобы система здравоохранения города химиков соответствовала лидерскому статусу, была лучшей. Для этого есть самое главное — преданные делу кадры — врачи и медицинский персонал, настоящие профессионалы своего дела. Благодарю медиков за ежедневный, ежечасный труд на благо людей, за верность профессии и долгу. Нам необходимо стремиться сделать каждую больницу города образцовой, свободной от очередей, где доступны все современные виды диагностики. С этой целью сейчас проводится реорганизация лечебных учреждений. Базовыми становятся 2-я больница, Больница скорой медицинской помощи. Надо приводить в порядок госпиталь ветеранов войн имени Самарина, который должен вернуть себе былой статус самого современного медучреждения для реабилитации ветеранов. Все это и многое другое будет учтено в новой программе развития здравоохранения Дзержинска на 2026−2031 годы».Глава Дзержинска Михаил Клинков также сказал теплые слова в адрес людей, стоящих на страже здоровья жителей города: