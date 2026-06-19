460 тысяч деревьев появились в нижегородских лесах благодаря «Саду памяти»

Руководитель регионального отделения «Волонтёров Победы» Мария Самоделкина добавила, что для её команды это не просто мероприятие, а способ соединить благодарность погибшим с конкретным делом. По её словам, каждый высаженный ствол станет напоминанием о войне для тех, кто будет жить через десятилетия.