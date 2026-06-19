460 тысяч деревьев появились в нижегородских лесах благодаря «Саду памяти»

В Нижегородской области подвели итоги ежегодной патриотической акции «Сад памяти», приуроченной к Дню Победы. В этом году её участники — около двух тысяч человек — пополнили лесной фонд области на 460 с лишним тысяч сеянцев сосны и ели. Цифры озвучили в областном министерстве лесного хозяйства.
Площадь, на которой проходили посадки, превысила 116 гектаров. Всего было задействовано 35 участков, расположенных на землях лесного фонда региона.
Глава министерства лесного хозяйства Роман Воробьёв назвал акцию примером того, как забота об экологии становится формой уважения к истории. Он отметил, что с каждым годом число добровольцев растёт, а сам проект постепенно превращается в устойчивую традицию, объединяющую людей разных возрастов и профессий.
В этот раз в посадках участвовали представители областного правительства, муниципальные служащие, депутаты, школьники из профильных лесничеств, волонтёрские объединения и просто неравнодушные жители.
Руководитель регионального отделения «Волонтёров Победы» Мария Самоделкина добавила, что для её команды это не просто мероприятие, а способ соединить благодарность погибшим с конкретным делом. По её словам, каждый высаженный ствол станет напоминанием о войне для тех, кто будет жить через десятилетия.
В общей сложности за все годы существования «Сада памяти» в области к акции присоединились уже более семи тысяч человек. Общее число высаженных деревьев перевалило за три миллиона.
Организаторами проекта выступают АНО «Сад памяти», «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Помощь оказывают Фонд президентских грантов, Минприроды и Рослесхоз.
Акция идёт в русле национального проекта «Экологическое благополучие», который с 2025 года сменил нацпроект «Экология». Его направления — сохранение лесов, очистка водоёмов, уборка территорий, развитие циклической экономики и повышение качества воздуха.