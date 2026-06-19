Нижегородцам посоветовали устроить цифровой детокс во время Апостольского поста

Посты в христианстве часто ассоциируются с ограничениями в питании, но это лишь одна из сторон этого духовного упражнения. Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи, а средство для достижения более глубоких духовных целей. Об этом в беседе с РИАМО заявил игумен Варфоломей, наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря.
«Как говорил преподобный Варсонофий, один из Оптинских старцев: “Если мы только утолим голод и жажду и займемся делом или станем молиться, нас еда не будет отрывать от нашего занятия. Если же мы угождаем плоти, то ее потребности растут неимоверно быстро, так что подавляют всякое духовное движение души”», — подчеркнул игумен.
Однако важно помнить, что пост не должен вредить здоровью. При серьёзных заболеваниях, в пожилом возрасте, во время беременности или для детей постные ограничения могут быть смягчены или отменены. В таких случаях верующий должен посоветоваться со священником.
Духовный смысл поста гораздо шире телесного воздержания. В современном мире, где цифровая среда создаёт новые искушения, пост становится особенно актуальным. Выкладывание фотографий успешного отдыха или нового наряда в социальных сетях может быть грехом гордыни и самолюбования. Негативные комментарии к таким постам или «зависание» в новостных лентах, несущих в основном негатив, также могут разрушать духовную жизнь.
Поэтому всё, что отвлекает человека от духовной жизни, должно быть сокращено. Пост даётся для искреннего и покаянного разговора с Богом, изменения жизни, отказа от греховных привычек и страстей.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, 8 июня у верующих начался Апостольский пост, известный также как Петров пост. Он установлен в память о первоверховных апостолах Петре и Павле. Он начинается через неделю после Троицы и идёт до 12 июля, праздника святых апостолов. Продолжительность поста зависит от даты начала: в этом году она составит 34 дня.