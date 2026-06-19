Нижегородцам посоветовали устроить цифровой детокс во время Апостольского поста

Посты в христианстве часто ассоциируются с ограничениями в питании, но это лишь одна из сторон этого духовного упражнения. Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи, а средство для достижения более глубоких духовных целей. Об этом в беседе с РИАМО заявил игумен Варфоломей, наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря.