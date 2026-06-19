В Кирове состоится фестиваль ГТО к 90-летию Кировской области

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет 21 июня на стадионе «Иско» в Кирове в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Мероприятие приурочено к 90-летию Кировской области, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
«Фестиваль предоставляет уникальную возможность каждому жителю и гостю города в возрасте от 6 лет проверить свои физические способности, бросить вызов самому себе и выполнить нормативы ГТО на “золотой” знак отличия. Участникам предстоит выполнить классические нормативы комплекса: бег на различные дистанции, отжимания, подтягивания и прыжок в длину с места», — рассказали в региональном операторе ГТО.
Регистрация участников и разминка начнутся в 8:30, торжественное открытие фестиваля запланировано на 10:00, а уже в 10:40 стартует спортивная программа и сдача нормативов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.