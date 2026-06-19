В Кирове состоится фестиваль ГТО к 90-летию Кировской области

«Фестиваль предоставляет уникальную возможность каждому жителю и гостю города в возрасте от 6 лет проверить свои физические способности, бросить вызов самому себе и выполнить нормативы ГТО на “золотой” знак отличия. Участникам предстоит выполнить классические нормативы комплекса: бег на различные дистанции, отжимания, подтягивания и прыжок в длину с места», — рассказали в региональном операторе ГТО.